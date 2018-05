K3-Klaasje maakt pijnlijke smak op rolschaatsen bij concert

Lessen

Klaasje, Hanne en Marthe noemden de choreografie met de rolschaatsen eerder al een 'extra stressfactor' bij hun huidige tournee. De zangeressen hebben vijftien lessen van meer dan twee uur gevolgd om zich voor te bereiden. ,,Hoe we een aanloop moeten nemen, hoe we onze voeten moeten plaatsen'', zei Klaasje tegen HLN. ,,Heel intensief was dat. Maar wel echt nodig, want stilstaan op rolschaatsen is al moeilijk genoeg.''



Gelukkig bleef Klaasje vanmiddag wel gewoon op het podium. De verhoging is niet zo groot, dus de meiden moeten goed oppassen. ,,Als we iets te hard gaan, schuiven we er zo van af.''