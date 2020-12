K-popsterren kunnen hun militaire dienstplicht uitstellen door aangepaste wet

Eerder was er al discussie over militaire dienst door de situatie van Son Heung-min, aanvaller bij Tottenham Hotspur. In 2018 hielp hij Zuid-Korea aan een gouden medaille op de Aziatische Spelen in Indonesië. Hij werd 28 in juli dit jaar, maar mocht zijn dienstplicht niet uitstellen. Son hoefde alleen de basistraining te volgen gedurende ongeveer drie weken in mei. Hij heeft geen wedstrijd van Tottenham gemist omdat de Premier League toen door de coronapandemie stilgelegd was.

Vrouwen mogen kiezen

Overigens is militaire dienstplicht in Zuid-Korea alleen voor mannen, vrouwen mogen wel vrijwillig een dienstplicht vervullen. Op hun 19de jaar ondergaan alle mannen een fysiek en mentaal onderzoek om te bepalen of ze geschikt zijn om in het leger te dienen. Diensttijd is minimaal 18 maanden in de landmacht en het marinekorps, tot 21 maanden in de luchtmacht. Dit is op Israël, Singapore en Noord-Korea na de langste dienstplicht ter wereld. Na deze periode moet iedereen zes jaar lang drie dagen per jaar terugkomen voor training.