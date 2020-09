K-poppers BTS komt in november met tweede album

Zevenvoudi­ge nummer 1-hit voor Rolf Sanchez: ‘Kan iemand me knijpen?’

7:28 Zanger Rolf Sanchez (29) is uitzinnig van blijdschap nu zijn nummer Más Más Más de eerste plek heeft veroverd in maar liefst zeven verschillende Nederlandse hitlijsten. ‘Kan iemand mij even knijpen?’ schrijft hij op Instagram.