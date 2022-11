Justitie gaat regisseur Martijn N. niet vervolgen voor Voice-schandaal, aangiftes geseponeerd

Twee aangiftes van grensoverschrijdend gedrag in het schandaal rond The Voice of Holland , worden geseponeerd. Het gaat om de twee aangiftes tegen regisseur Martijn N. Dat heeft het Openbaar Ministerie vandaag besloten.

Tegen Martijn N. (45) lagen twee aangiftes van seksueel grensoverschrijdend gedrag van twee slachtoffers. Het ging om een onzedelijke betasting en een zoen op de mond. Er is echter te weinig bewijs voor vervolging, concludeert het OM nu. Er is geen extra bewijs gevonden, naast de verklaringen van de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland zegt er overigens niet bij dat het om de regisseur gaat.

Er lopen nóg twee onderzoeken in het Voice-schandaal bij het Openbaar Ministerie Midden-Nederland: tegen ex-jurylid Ali B. en tegen ex-bandleider Jeroen Rietbergen. Die twee onderzoeken zijn nog niet afgerond. De verwachting is dat dit op zijn vroegst pas begin volgend jaar het geval zal zijn, aldus het OM. Advocaat Bart Swier van Ali B. noemt dat zwaar en belastend voor zijn cliënt. Hij bevestigt dat de zaak tegen Ali B. nog in onderzoek is.

De zaak tegen Marco Borsato ligt bij het Openbaar Ministerie Noord-Holland. Ook dat onderzoek loopt nog.

Justitie startte eind april een strafonderzoek tegen vier verdachten van zedenfeiten rondom talentenjacht The Voice Of Holland. De zaken kwamen aan het licht tijdens een uitzending in januari van het Youtube-programma Boos van Tim Hofman over grensoverschrijdend gedrag rondom de talentenshow. De vier verdachten zijn dus ex-juryleden Ali B en Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en Martijn N. Het gaat om zaken als verkrachting en aanranding. Er liggen minstens zes aangiften. Niet alle aangiften zijn Voice-gerelateerd. Maar Martijn N. wordt dus niet vervolgd.

‘Amicaal was nooit een probleem’

Martijn N. kwam als laatste in beeld in het hele schandaal rond The Voice. Er waren in de uitzending van Boos vijftien vrouwen die hun beklag deden over ‘een regisseur‘. Bij navraag bleek dat Martijn N. te zijn. Uiteindelijk kwamen er ‘slechts’ twee aangiften binnen.

Tegenover deze site gaf hij eind januari tekst en uitleg over de aantijgingen tegen hem. Hij noemde zichzelf amicaal en ‘dat was nooit een probleem’: ,,Als een jongetje of een meisje binnenkomt dat heel zenuwachtig is, dan pak ik zo iemand vast en zeg ik; kom op hoor, je moet wel op televisie. Het grappige is dat twaalf jaar geleden niemand dit raar vond. Dan kreeg je complimenten over hoe goed je in je vak was. En nu, zeker als er wat jongere mensen rondlopen, hoor je: o, die gaat zeker met ze naar bed. Zo onrechtvaardig. Echt. Ik kan er gewoon niet bij,” zei hij toen.

Advocaat Sébas Diekstra, die meerdere slachtoffers rondom The Voice bijstaat, was vandaag bij de gesprekken tussen justitie en twee cliënten aanwezig: ,,De officieren van justitie in deze zaak hebben vandaag in een persoonlijk gesprek met de slachtoffers medegedeeld dat de aangiftes worden geseponeerd. Er is daarbij nadrukkelijk gemeld dat er niet getwijfeld wordt aan hun verklaringen, maar dat er nog geen ondersteunend bewijs is aangetroffen. Dit is voor cliënten uiteraard een zeer onbevredigend conclusie van het strafrechtelijk onderzoek.’’

Twee cliënten van Diekstra hadden aangifte gedaan van aanranding tegen Martijn M.