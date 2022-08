Justine Marcella weg bij Vorsten: ‘Avontuur lonkt’

,,Het avontuur lonkt, ik wil mijn ondernemers-dna de ruimte geven,’’ reageert Marcella, die vaak in andere media koningshuizen duidt. ,,In 2020 werd ik als hoofdredacteur genomineerd voor een Mercur, de belangrijkste prijs in de tijdschriftenwereld. Dat was voor mij de ultieme erkenning en ik ben daarna - ook door de coronatijd - gaan nadenken over mijn toekomst. Toen ik begon bij Vorsten hadden we nog geen app, brachten we nog geen specials uit, maakten we nog geen podcasts en waren we nauwelijks actief op sociale media. Dat bestaat nu wel allemaal, nu wil ik weer ergens anders mee aan de slag. Ik vind het heerlijk om van niets iets te maken.’’

Te beginnen met haar site, waarop ze over onder meer over sieraden, mode, maar ook onverminderd over royalty zal publiceren. ,,Voor mijn hoofdredacteurschap berichtte ik als televisieverslaggever ook al vaak over koningshuizen en na 25 jaar vind ik dat onverminderd boeiend. Niet eens zozeer over wie welke jurk draagt, maar wel over hoe het is om op te groeien en te leven in een gouden kooi, maar in sommige gevallen toch ook je eigen brood te moeten verdienen. Het gaat me niet vervelen, dus ik wil zeker door met dat werk. Ik zou heel graag een podcastserie met royals opzetten. Daar moet ik toch een podium voor kunnen vinden?’’