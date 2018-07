Justin Timberlake verlaagt prijs luxe optrekje New York naar 5,6 miljoen

update Groninger krijgt geldboete voor schrijven nepnieuws over Joling

13:33 De 34-jarige Groninger die eind vorig jaar op zijn satirisch bedoelde site Nieuwsbom nepnieuws over een opgerolde wietplantage bij Gerard Joling verspreidde, is vandaag door de rechtbank in zijn woonplaats veroordeeld tot een deels voorwaardelijk geldboete van 750 euro. Volgens de officier van justitie en de rechter was het onzinbericht dat de man schreef en publiceerde zo realistisch dat de goede naam van zanger er door is aangetast.