Justin Timberlake stelt show in New York uit wegens hevige sneeuwval

,,Het spijt me dat ik moet melden dat de show in de Garden niet doorgaat wegens het weer. Ik baal ervan", zegt Justin in een video op Instagram. De zanger en de concertorganisator proberen een nieuwe datum te prikken om de geannuleerde show in te halen.

Timberlake is pas begonnen met het Amerikaanse deel van zijn tournee. In de zomer zet hij zijn tournee voort in Europa. Het Europese gedeelte van de Man of the Woods Tour start op 22 juni in Parijs. Op 15 juli en 25 augustus komt hij naar de Ziggo Dome in Amsterdam en op 24 augustus is hij in Gelredome in Arnhem te zien.