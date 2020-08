Justin Timberlake kruipt in de huid van stuurse trol: ‘Zoontje en vriendjes genoten enorm’

We beginnen met een test. Herkent Justin Timberlake (39) alle liedjes die, soms in heel korte fragmenten, in de animatiefilm Trolls World Tour te beluisteren zijn? De popster trekt een zelfverzekerd gezicht . ,,Kom maar op’’, zegt hij in zijn Londense hotelkamer.



De vraag is simpel: van welke Nederlandse wereldhit duikt slechts een kleine, instrumentale flard in de film op? Timberlake hoeft er niet eens over na te denken. ,,Dat is Hocus Pocus van Focus’’, zegt hij triomfantelijk, daarmee bewijzend dat hij zijn klassiekers kent. ,,Een heel lekker nummer dat je nooit vergeet. Maar niet iedereen weet dat het van Nederlandse makelij is.’’