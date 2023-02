Justin Bieber zegt alle concerten af, ook Ziggo Dome van de baan

Ontknoping Wie is de Mol? vanwege grote belangstel­ling live vanuit Paleis Soestdijk

De finale van het 23ste seizoen van Wie is de Mol? is live vanuit Paleis Soestdijk in Baarn. De ontknoping op 11 maart zou eigenlijk op de vaste stek in het Amsterdamse Vondelpark zijn, maar de belangstelling was zo groot dat is gekozen voor een grotere en centralere locatie, maakte AvroTros vrijdag bekend.