Justin Bieber slaat terug na haatgolf rond Hailey: ‘Je bent een zielig stukje mens’

VIDEO Ruim 1,2 miljoen mensen zien broer van BN’er opduiken in I Can See Your Voice

11:01 Het is iedere aflevering weer gokken welke kandidaat in I Can See Your Voice de sterren van de hemel zingt óf juist zo vals als een kraai. Ook een inschattingsfoutje is zo gemaakt, werd in de aflevering van gisteravond duidelijk. Meer dan 1,2 miljoen mensen zagen Marieke Elsinga de Troubadour naar huis sturen, terwijl hij een ervaren zanger bleek te zijn. En dat niet alleen: zijn muzikaliteit heeft hij niet van een vreemde, want operazangeres Francis van Broekhuizen is zijn zus.