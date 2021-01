Justin Bieber is tekst kwijt tijdens eerste concert in jaren

Gravin Eloise vindt zichzelf in het afgelopen jaar ge­groeid

15:52 Gravin Eloise heeft vanmiddag in een korte boodschap teruggekeken op het afgelopen jaar en tevens haar beste wensen geuit voor het net begonnen jaar. ‘Lachend het nieuwe jaar in gaan, ready to let go van 2020!’, schreef de oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien op Instagram.