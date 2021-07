Justin Bieber en The Kid Laroi bestormen Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 17 juli. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 5 zittenblijvers, 15 stijgers en 17 zakkers.

36 (30) BLIJVEN SLAPEN- Snelle x Maan

Snelle kwam op 18 januari 2020 de Top 40 binnen met Smoorverliefd. Vanaf dat moment stond zijn naam iedere week in de lijst. Deze week komt hij daarmee in een rij van 10 acts die zo lang, zonder onderbreking, in de Top 40 hebben gestaan. Voor Snelle is dat inmiddels een periode van 79 weken.

Blijven Slapen komt deze week in de top 20 van grootste Nederlandstalige hits aller tijden en daarmee drukken Maan en Snelle nu Blauwe Dag van Suzan & Freek tot buiten die top 20. In de Top 40 komt de uitgang wel in zicht voor Blijven Slapen want de ex-nummer 1-hit zakt zes plaatsen naar nummer 36.

9 (--) STAY- The Kid Laroi & Justin Bieber

Van Blijven Slapen naar Stay is het een kleine stap want de hit van Maan en Snelle kwam binnen op nummer 9 en dat doet ook de nieuwste hit van The Kid Laroi en Justin Bieber. Waar het voor The Kid Laroi pas zijn tweede Top 40-hit is weet Bieber er zijn 18e succes mee te scoren. Afgelopen week was Stay de Alarmschijf op Qmusic en deze week is het de hoogste van drie binnenkomers in de lijst.

7 ( 5) AFRAID OF THE DARK- Chef’Special

In 2014 kwam Chef’Special voor het eerst de Top 40 binnen met In Your Arms. Hoewel het nummer niet verder dan nummer 20 wist te komen hielden ze het er wel 28 weken mee vol in de lijst. In Your Arms bleef hun grootste Top 40-hit. Afraid Of The Dark kondigde al een beetje aan dat te gaan veranderen want voor het eerst scoorde de groep uit Haarlem een top 3-hit. Deze week wordt ook de puntenscore van In Your Arms overtroffen en dat maakt Afraid Of The Dark nu ook hun grootste Top 40-succes. Wel zakken ze twee plekken naar nummer 7.

1 ( 2) BAD HABITS- Ed Sheeran

Early In The Morning van Kris Kross Amsterdam, Shaggy en Conor Maynard blijft zitten op nummer 3. Daarboven zakt Good 4 U van Olivia Rodrigo naar nummer 2 en dat betekent dat de Top 40 een nieuwe nummer 1 heeft.

Bad Habits is voor Ed Sheeran zijn vierde nummer 1-hit want eerder stond de Britse zanger met Thinking Out Loud, Shape Of You en Perfect totaal 29 weken bovenaan de lijst. Bad Habits zet de 30-jarige Brit dus voor de 30e week op nummer 1.

Komende vrijdag is er vanaf 14.00 uur weer nieuwe Top 40. Kun je niet zo lang wachten dan is er iedere werkdag vanaf 18.00 uur natuurlijk een Top 40 Update op Qmusic.

