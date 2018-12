Justin Bieber deelt per ongeluk zijn nummer op Twitter

De tweet die Justin Bieber verstuurde leek meer op een tekstbericht dan op een tweet. ‘Ik moest het veranderen. Contacteer me op +505 5853 1341', was de inhoud van de tweet die Justin Bieber verstuurde. Een tweet die daarop volgde zei dat het Bieber’s nummer op Whatsapp was.



Het duurde niet lang of fans probeerden het nummer te bellen, maar er werd geen gehoor gegeven aan de oproepen en binnen de kortste keren was het nummer niet meer in gebruik. Opmerkelijk is dat het nummer begint met de cijfers +505, dat is de code die je moet ingeven als je van de Verenigde Staten naar het Midden-Amerikaanse land Nicaragua wil bellen.



Hoe dan ook, de fans gingen helemaal uit hun dak. ‘Wacht, heeft Justin nu werkelijk zijn nummer de wereld ingestuurd?’, klonkt het. Of: ‘Beste Whatsapp, kan je nu zijn echte nummer geven, want ik wil hem vertellen dat ik al van hem hou sinds 2010' en ook ‘We hebben hem nu toegevoegd aan onze groepschat op whatsapp’.