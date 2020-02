Jury in zaak-Weinstein verdeeld over zwaarste aanklachten

Over de drie andere aanklachten waar Weinstein voor terechtstaat, is de jury het wel eens. Het gaat daarbij onder meer om verkrachting. Als hij daarvoor wordt veroordeeld kan de gevallen filmproducten een celstraf krijgen van maximaal 25 jaar. Veroordeling voor de twee zwaarste aanklachten zou levenslang kunnen betekenen.



De jury ging vrijdag voor de vierde keer in overleg om te oordelen of Weinstein schuldig is of niet. De zeven mannen en vijf vrouwen doen maandag een nieuwe poging om het eens te worden.