Jury Beat Me verbijsterd door keuze die Talita 25.000 euro kost: ‘Wat een domme beslissing’

In de SBS 6-show Beat Me nemen zangers en zangeressen het tegen elkaar op. Elk duel dat een artiest wint, wordt hij of zij meer geld waard. De hoofdprijs ligt te wachten na zes gewonnen duels: 50.000 euro. Op die magische grens stond Talita Blijd gisteravond. Ze weet al wekenlang de vak- en publieksjury te overtuigen en als ze ook haar laatste duel wint, gaat ze met die 50.000 euro naar huis.



Daarvoor neemt ze het op tegen Falco Neering, een 21-jarige jongen met weinig podiumervaring. Hij brengt het nummer Mandy van Barry Manilow, maar maakt geen grote indruk. Het optreden blijft vrij vlak. Daarna is het de beurt aan Talita. Op verzoek van Gordon, die vorige week ook in de wisselende vakjury zat, zingt ze een gospelnummer. Met haar uitvoering van When you believe van Whitney Houston en Mariah Carey blaast ze de hele zaal omver.



Er lijkt een makkelijke keuze te volgen. Talita mag beslissen of ze doorgaat - en als ze dan wint met 50.000 euro naar huis gaat - of ze stopt en krijgt 25.000 euro. Eerst mag ze nog een jurylid kiezen, die alvast zijn of haar punten onthult. Ze gaat voor Gordon en die overlaadt haar met complimenten. Voor Falco heeft hij minder mooie woorden: ,,Je bracht het zo lief dat het eigenlijk niet het niveau ontsteeg van een karaoke-avond”, stelt hij hard. De entertainer geeft negen van zijn tien punten aan Talita en slechts één aan Falco.