Jurre Bosman: ‘Radio is meer dan alleen de luistercijfers’

,,Ik zit veel in besprekingen en Zoomvergaderingen, maar zorg dat ik elke dag hier even door het radiohuis loop. Om te kijken, te horen, te proeven. Radio is voor veel mensen de eerste metgezel om te horen wat er speelt in de wereld. Het hoeft niet altijd serieuze informatie te zijn, kan ook ontspanning zijn, grappige verhalen of livemuziek. Ik ben 43, heb in 25 jaar hier op het mediapark in allerlei functies gewerkt, maar het voelt nog steeds als magie. De kracht van de verbeelding. Zet het geluid op van meeuwen en golven en je bent aan zee. Toen ik 10 was ontstond mijn liefde voor radio. Uit het niets. Mijn vader was arts, mijn moeder zat in de kinderopvang, maar ik wilde wat anders. Op mijn kleine kamertje in Enschede bouwde ik een dj-meubel van Radio 3 na. Deed alsof ik dj was. Luisterde ik naar Frits Spits, een godheid.”