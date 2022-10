Jumbo-actie totaal geflopt: Toppers-concert op 17 november afgelast

Chantals Pyjama Party keert in 2023 terug met twee shows

Chantals Pyjama Party, die gisteravond plaatsvond en ook vanavond te zien is in de Amsterdamse Ziggo Dome, keert ook volgend jaar weer terug. &C Media heeft twee nieuwe shows aangekondigd, namelijk op 6 en 7 oktober 2023.

