Jullie favoriete romantische film is... (nee, het is niet Titanic)

Meer dan 4.000 lezers (waarvan 80 procent vrouw) stemden op de poll op de websites van AD, PZC, BndeStem, De Gelderlander, Tubantia, ED, BD en De Stentor. Bij alle dagbladen blijkt Dirty Dancing de absolute favoriet, behalve in het oosten van het land. In Gelderland zwijmelen lezers liever weg bij Julia Roberts en Hugh Grant in Notting Hill. De intense romance tussen Jack en Rose in Titanic staat op nummer één bij lezers van De Stentor. Ook een opvallende uitkomst: mannen kiezen vaker voor Notting Hill en de vrouwen voor Dirty Dancing.

Koning en koningin

Julia Roberts en Hugh Grant zijn misschien wel de koning en koningin van de romantiek. De klassieker Pretty Woman met Julia Roberts als prostituee valt namelijk net buiten de top vijf. Hartenveroveraar Hugh Grant komen we twee keer tegen in de top vijf en nog eens op positie acht vanwege zijn rol in Bridget Jones’s Diary.

In bovenstaande video bespreekt onze filmrecensent Ab Zagt de uitkomsten van de filmpeiling. Zijn persoonlijke favoriet eindigde overigens op een elfde plek, dat is Sleepless in Seattle.

Lezers kregen de keuze uit twintig voorgeselecteerde films en mochten daar vijf favorieten uit kiezen. Ook mochten zij zelf een film aandragen. In de open antwoorden werden Me Before You, Serendipity en The Best of Me vaak genoemd.

Onder de filmposters nemen we de top vijf tekstueel met je door.

5. The Notebook (2004)

Deze tranentrekker heeft misschien wel de meest iconische filmkus. Het verhaal gaat over Noah en zijn dement geworden vrouw Allie. Hij leest aan haar voor uit een schriftje in een verzorgingstehuis. Wat in het schriftje staat verklappen we niet, maar dit is een must see!

4. Titanic (1997)

Near, far, wherever you are! De redactie had stiekem verwacht dat deze film op nummer één zou eindigen. Voor wie hem nog niet heeft gezien (is dat mogelijk?): Rose DeWitt Bukater en Jack Dawson ontmoetten elkaar tijdens de fatale overtocht van de Titanic in 1912 en nee, ook hun liefdessprookje kent geen happy ending.

3. Love Actually (2003)

Een kerstfilm of een romcom? Deze Britse ensemblefilm komt voor beide genres in aanmerking. In de film worden verschillende koppels en hun liefdesleven gevolgd die ieder op hun eigen manier liefde en vriendschap beleven.

2. Notting Hill (1999)

Anna Scott (Julia Roberts) is de beroemdste en meest begeerde filmster ter wereld. William Thacker (Hugh Grant) is de eigenaar van een reisboekenwinkeltje in de Britse wijk Notting Hill. Als Anna’s en Williams paden elkaar onverwacht kruisen, is romantiek wel het laatste waaraan ze denken. Of toch niet? Want in Notting Hill is de liefde onvoorspelbaar.

1. Dirty Dancing (1987)