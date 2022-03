‘Juist nu saamhorigheid en vrijheid uitstralen op Koningsdag’

videoTwee jaar werd Koningsdag met de Oranjes in Maastricht uitgesteld vanwege corona. Nu is dat beletsel weg, maar is het oorlog in Europa. Toch gaat het door.

Natuurlijk is de vraag door haar hoofd geschoten, vertelt de Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn - te Strake; kan de viering van Koningsdag met de koninklijke familie op woensdag 27 april doorgaan als de oorlog in Oekraïne dan al ruim twee maanden duurt?

,,Niet alleen in mijn hoofd, maar ook in onze harten,’’ geeft de burgemeester aan, die de jarige koning en zijn familieleden morgen over vijf weken toch ontvangt in de hoofdstad van Limburg. ,,Koningsdag is een nationaal feest van saamhorigheid, van vrijheid en gezamenlijkheid. Wij zijn van mening dat we dat juist nu moeten uitstralen.’’

Natuurlijk kan de burgemeester zich niet uitlaten over contacten met het hof, maar tussen neus en lippen door liet ze vanmiddag, bij de perspresentatie van Koningsdag, doorschemeren dat de Oranjes dezelfde mening zijn toegedaan.

Als de oorlogssituatie blijft zoals ze nu is, krijgt Nederland voor het eerst sinds 2019 (in Amersfoort) weer een Koningsdag zoals uit het vorige decennium. Dus met tienduizenden toeschouwers langs de route, veel aandacht voor de gaststad en de omliggende regio (de van origine Maastrichtse acteur Jon van Eerd presenteert een quiz over de Maastrichter gebruiken en taal) en met de nodige optredens. André Rieu en zijn orkest musiceren op het Onze Lieve Vrouweplein, de Limburgse band Rowwen Hèze verzorgt de slotact op het Vrijthof.

In Maastricht en in paleis Huis ten Bosch wordt momenteel nagedacht over een gebaar naar Oekraïne op Koningsdag, bijvoorbeeld door een gesprek met Oekraïense vluchtelingen die zijn neergestreken in Zuid-Limburg in het programma op te nemen. De koning kraakte al eerder serieuze noten op zijn verder feestelijke verjaardag, bijvoorbeeld toen hij in 2018 - toen de koninklijke familie de viering in de stad Groningen bijwoonde - in gesprek ging met slachtoffers van de aardbevingen in die provincie.

,,We denken daar nog goed over na over het toevoegen van een gebaar naar Oekraïne, naar de polsslag van de tijd,’’ vertelt Servé Hermans, artistiek leider van Toneelgroep Maastricht en regisseur van Koningsdag 2022.

Volksfeest

Veel plannen die in Maastricht al gemaakt werden in aanloop naar de Koningsdag van twee jaar geleden, worden nu alsnog uitgevoerd. Destijds - in de eerste maanden van de coronapandemie - werd besloten tot Koningsdag Thuis, Nederland kon toen via de media volgen hoe het koninklijke gezin op paleis Huis ten Bosch feest vierde. Vorig jaar ging het gezin wel het land in, naar de High Tech Campus in Eindhoven die afgesloten was voor publiek. ,,Wij wilden van Koningsdag een volksfeest maken en dat kunnen we nu ook doen,’’ glundert burgemeester Penn - Te Strake. ,,Koningsdag is voor ons samen feesten, samen zingen en elkaar vasthouden.’’

De koninklijke familie zal zich als vanouds onder de verwachte tienduizenden bezoekers begeven, onduidelijk is nog of ze ook handen gaan schudden van de fans langs de route. Het basisadvies om dat niet te doen is nu nog altijd van kracht.

De koninklijke familie is van plan om met een ‘sterke delegatie’ af te reizen naar Maastricht, maar wie op 27 april uit de Sint Servaasbrug stappen wordt later bekend gemaakt. Een groot vraagteken staat achter de naam van prinses Alexia. Op het Atlantic College in Wales, waar de tweede dochter van het koningspaar haar middelbare school-tijd afrondt, staan gewoon lessen gepland op de laatste woensdag van april.

Prinses Amalia, die dit schooljaar als tussenjaar benut en de wereld rondreist, is naar verluidt wel aanwezig op de 55ste verjaardag van haar vader.

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake tijdens een presentatie over Koningsdag 2022. De koninklijke familie viert de verjaardag van de koning in de Limburgse hoofdstad.