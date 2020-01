Jostiband speelt concert 10 meter onder water: ‘Ik moest wel een paar keer omhoog’

Bandlid Brian deed in het 10 meter diepe bassin mee aan het speciale onderwaterconcert. ,,Ik vond het in het begin wel spannend, maar later wende het wel. Ik ben ook helemaal tot de bodem gegaan. Zelf speelde ik op de tamboerijn en op de trom, maar er was ook iemand die drum speelde en een ander speelde xylofoon. Uiteindelijk stonden we met een kleine dertig orkestleden onder water, waarvan tien mensen echt een instrument speelden."



De Jostiband moet nu in spanning afwachten of het wereldrecord ook een plekje krijgt in het Guinness Book of Records. Brian vond het in ieder geval een geslaagde poging en hij zou het best nog een keer willen doen. ,,Ik moest wel een paar keer naar boven gaan omdat ik een beetje last van mijn oren kreeg, maar het ging heel goed. Ik hoop dat we het vaker gaan proberen, want het was een heel leuke en succesvolle ervaring.”



Het orkest werd eerder uitgenodigd voor een duik-experience en daar waren veel leden meteen enthousiast over, vertelde orkestleider Lyan Verburg (56) vooraf. De uitnodiging kwam van Aqua Sub uit Breda. Het bedrijf biedt duiktherapie voor mensen met een beperking en wilde de Jostiband hiermee laten kennismaken. ,,Superleuk natuurlijk”, zei Verburg ,,En toen dachten wij: laten we dan ook meteen muziek maken, onder water. Kijken of we een record kunnen vestigen: het grootste onderwaterconcert ter wereld.”