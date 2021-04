Francis van Broekhui­zen wordt Moeder Overste in The Sound of Music: ‘God heeft hier de hand in gehad’

12 april Een keer of vijfduizend heeft Francis van Broekhuizen The Sound of Music-klassieker Climb Ev'ry Mountain al gezongen. Dus toen zij hoorde dat de musical weer nieuw leven in werd geblazen, stuurde ze een bandje op naar Stage Entertainment. Zodat ze aan haar zouden denken als invaller. Ze overtuigde zo dat ze de rol kreeg en niet slechts als achtervang. ,,Stage dacht ook vast: die vrouw trekt publiek.”