Jort Kelder nieuwe presentator van Dragons’ Den

In het NPO-programma krijgen ambitieuze ondernemers de mogelijkheid hun droom waar te maken door aan een jury hun plannen uiteen te zetten. Jort nam bij de talkshow Op1 ook al het stokje over van Sander Schimmelpenninck.

Dragon’s Den is wereldwijd te zien, maar in de Nederlandse versie zitten ondernemers Pieter Schoen, Nikkie Plessen, Shawn Harris, Won Yip en Michel Perridon klaar om de ondernemersplannen aan te horen. Die kunnen vervolgens besluiten of ze wel of niet willen investeren in een van de plannen.