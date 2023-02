Joop van den Ende haalt oorlogsspektakel 40-45 met daarin neerstortend vliegtuig naar Nederland

40-45, een productie van Studio 100, is al een succes in België. Het was Joop van den Ende die producent Gert Verhulst overtuigde om de voorstelling ook in ons land te spelen. Voor de Nederlandse versie is dan ook ingezoomd op de gebeurtenissen in Rotterdam.



Om het verhaal van 40-45 te vertellen werd een innovatief concept ontwikkeld met rijdende tribunes. Het publiek zit zowel letterlijk als figuurlijk middenin de voorstelling. Daarnaast passeert er een echte trein door de zaal, stort er een vliegtuig neer en zijn de toeschouwers te gast op een groot dansfeest met de swingende muziek uit de jaren 40.