Jongensdroom Ashton Brothers komt uit met spektakelstuk Ashtonia

Actrice Sjoukje Hooymaayer legt rol neer wegens kanker

2 april Sjoukje Hooymaayer stopt voorlopig met acteren. Bij de 77-jarige actrice is kanker geconstateerd. Daarom legt zij per direct haar rol in de musical My Fair Lady neer, maakte productiehuis De Graaf en Cornelissen Entertainment vandaag bekend.