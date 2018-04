Jongen of meisje? Wedgrage Britten zetten in op baby Kate en William

Bij de geboortes van George en Charlotte werd er voor miljoenen ingezet. De wedgrage Britten kunnen hun lol de komende maand op, want ook voor de bruiloft van prins Harry en Meghan Markle liggen al allerlei weddenschappen klaar. Onder meer op de kledij van het paar kan worden ingezet, de artiest die tijdens de bruiloft komt zingen en zelfs of Harry zijn baard wel of niet afscheert.



Het derde kindje van William en Catherine wordt deze maand verwacht. De hertogin van Cambridge is half april uitgerekend. Het aftellen voor de geboorte kan vanaf morgen officieel beginnen. Vanaf dan is het voor de media toegestaan positie te kiezen voor de zogenoemde 'Lindo' vleugel van het St. Mary's ziekenhuis, waar Catherine gaat bevallen. Sinds maandag zijn parkeerbeperkingen in de straat van kracht.