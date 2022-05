Jonge Nederlandse vrouwen zetten sinds 2018 muziekindustrie op zijn kop

Het begon allemaal met Duurt te lang van Davina Michelle. Ze deed mee aan het programma Beste Zangers en stak daar een nummer van Glen Faria in een nieuw jasje. Muziekgeschiedenis, zo bleek. Ze tikte Celine Dion van haar troon af en is nu nog altijd de vrouw die solo het langst met een liedje op nummer één (11 weken) heeft gestaan in de Nederlandse Top 40. Achteraf was dit het startschot voor een heuse revolutie van jonge Nederlandse vrouwen die in hun moerstaal de hitlijsten bestormden.



Een stukje context om te begrijpen in wat voor unieke situatie de muziekindustrie de afgelopen vijf jaar verkeert. Voor Davina Michelle was Nienke (een rol van Loek Beernink uit Het Huis Anubis) in 2007 de laatste zangeres die solo in haar moedertaal de nummer 1-positie in de Top 40 bereikte. Sinds Duurt te lang in 2018 de nummer 1-plek veroverde, hebben Nederlandse vrouwen in totaal 44 weken met nummers in de eigen taal op de hoogste positie van de Top 40 gestaan. Bij dit aantal is de nummer 1-hit van Suzan & Freek niet meegerekend, omdat zij opereren als een vast duo.