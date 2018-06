Jong zangtalentje krijgt voor perfecte auditie jong hondje van Simon Cowell

De getalenteerde jongen, afkomstig uit Canada, zong de gevoelige ballad You Raise Me Up van Josh Groban en pakte de hele zaal in met zijn optreden. Ook de jury was laaiend enthousiast over Jeffrey. Volgens Mel B 'zong hij als een engel' en Howie Mendall noemde hem 'de jonge mannelijke Celine Dion'. Het was Simon Cowell zelf die zijn belofte waarmaakte: ,,Dit was een geweldige auditie. Niet alleen heb je vier keer 'ja' van ons allemaal, je krijgt straks ook een hond!" Jeffrey wil het liefst een Duitse herder, 'omdat die de hele dag met mij zou spelen en dat zou ik heel erg leuk vinden'.