Johnny English: onbenul in heldenrol

Wie Rowan Atkinson in levenden lijve ontmoet, krijgt geen komische act te zien van iemand die per se de hele tijd geestig wil doen. De 63-jarige vertolker van hilarische personages als Mr. Bean, Blackadder en Johnny English praat graag over zijn vak, kan zijn rollen goed analyseren en permitteert zich slechts af en toe een woordgrapje.

Johnny English, een stuntelaar die denkt dat hij James Bond is, beschouwt hij als een van zijn meest geslaagde personages. Vandaar dat Atkinson hem nu voor de derde keer vertolkt in de deze week verschenen speelfilm Johnny English Strikes Again, waarin hij - ondanks zichzelf - Engeland behoedt voor een cyberaanval. Niet slecht voor een onbenul die zelfs geen smartphone wil hebben.

,,English is een mafkees die zichzelf voortdurend voor de gek houdt'', vat Atkinson samen. ,,Zijn ambities zijn groter dan zijn capaciteiten, iets wat voor veel meer mensen geldt, zeker voor politici. Maar aan de andere kant is hij ook dapper. Hij slaat adviezen van anderen in de wind. Dat doet hem dan vervolgens in komische situaties belanden. Ik speel hem graag. Hij gedraagt zich als een 14-jarig kind in een snoepwinkel.''

Stress

Aan de andere kant gruwt Atkinson van het proces dat met het maken van een speelfilm gepaard gaat. ,,Ik vind het vreselijk om te doen. Het levert mij te veel stress op, zeker nu ik ouder ben geworden. Op de filmset ben ik heel introvert.

,,Ik zit stil in een hoekje om te denken hoe de scènes nog beter zouden kunnen worden. Voor mijn omgeving ben ik niet bepaald gezellig. Ik ben een saaie piet die op dat moment in zijn eigen wereld verkeert. Ik denk dan na over een betere camerapositie of vraag me af of een scène niet langer moet duren. Ik ben een perfectionist die nooit tevreden is. Daarom kijk ik ook niet graag naar mijn eigen speelfilms.''

Atkinson draagt deze zelfopgelegde druk zijn hele carrière al met zich mee. ,,Ook met Mr. Bean had ik altijd het gevoel dat het nog beter had gemoeten. Eigenlijk voel ik mij in het theater veel beter op mijn gemak. Ook al zitten er honderden mensen naar je te kijken. Komt dan iets niet goed uit de verf, dan heb ik altijd de volgende avond om het beter te doen.''

Compliment

Hoe reageren de producenten van de Bondfilms trouwens op Johnny English? ,,Ik weet zeker dat de producenten van de 007-films het wel een compliment vinden dat wij deze komedies maken. Ze voelen zich gevleid. We hebben ooit geprobeerd om vertolkers van James Bond in onze films te krijgen, maar dat mocht niet. In hun contract stond dat zij niet aan Bondparodieën mogen meewerken. Maar wij hebben in deze film wel een Bondgirl, Olga Kurylenko (die in Quantum of Solace was te zien, red.). Kennelijk gelden dergelijke beperkingen niet voor de Bondmeisjes.''

Hoe de carrière van Atkinson de komende jaren gaat verlopen, weet hij niet. Vaststaat dat hij niet terugkeert als de Franse politiecommissaris Maigret, die in Nederland te zien is op BBC First. En Mr. Bean? Atkinson trekt een beteuterd gezicht. ,,Ik ben nu eigenlijk te oud om hem te spelen. Maar je weet het nooit.'' Waarna hij een James Bond-titel noemt, waarin hij zelf een kleine rol speelde: ,,Never Say Never Again.''