Johnny Depp werkt vanuit Frankrijk aan zijn comeback als acteur

‘Depp is back’, klinkt het overal. ‘Johnny wordt als koning binnengehaald in Frankrijk’, schrijft de Franse pers.



De Amerikaanse acteur Johnny Depp, die maanden in de rechtbank doorbracht met zijn ex Amber Heard, gaat weer volop aan het werk, en wel in Frankrijk. Gisteren is hij aan aan een serie Franse concerten begonnen, samen met de legendarische gitarist Jeff Beck.