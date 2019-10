Johnny Depp sluit miljoenendeal met oud-advocaten

De Pirates Of The Caribbean-ster eiste 50 miljoen in de zaak, waarin hij zijn oud-raadsmannen van wanpraktijken beschuldigde. Het kantoor liet gisteren weten een deal te hebben gesloten ‘voor een fractie van de oorspronkelijke eis’ en stelde: ,,alhoewel dit bedrijf er alle vertrouwen in had de rechtszaak te winnen, zijn we tevreden met de afhandeling van de zaak waardoor de firma deze eindeloze procedure kan afsluiten."



De zaak tegen zijn oud-advocaten is niet de enige waar Depp in verwikkeld is. In februari staat hij tegenover ex Amber Heard in een rechtbank, omdat hij haar beschuldigt van smaad. De actrice heeft haar ex-man er in interviews van beschuldigd haar mishandeld te hebben tijdens hun huwelijk.



Later volgend jaar moet Depp zich verdedigen in een mishandelingszaak, waarin een medewerkers van de film City of Lies beweert door de acteur te zijn geslagen op de set.