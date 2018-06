Johnny Depp klaagt Britse krant aan voor smaad

Pirates of the Caribbean-acteur Johnny Depp (54) sleept de Britse krant The Sun voor de rechter. Hij noemt een artikel waarin hij een vrouwenmishandelaar wordt genoemd 'pure smaad'.

Depp diende, zo werd gisteren bekend, afgelopen weekend rechtbankdocumenten in waarmee de zaak in gang wordt gezet. Hij maakt bezwaar tegen een artikel dat op 28 april in de krant stond, en de dag daarvoor op de site van The Sun was te lezen. In het opiniestuk maakte redacteur Dan Wootton zich kwaad over uitspraken van J.K. Rowling. De geestelijk moeder van Harry Potter had zich lovend uitgelaten over Depp, die een grote rol speelt in de komende Fantastic Beasts-film.

De schrijfster liet in december weten dat ze 'oprecht blij' was met de rol van Johnny in de films. Dat statement kwam als antwoord op kritiek dat ze met iemand werkte die is beschuldigd van mishandeling. De ex van de acteur, actrice Amber Heard, beweerde tijdens hun scheiding in 2016 dat Johnny zich tijdens hun huwelijk gewelddadig had gedragen.

In het artikel van The Sun schreef Wootton dat J.K. 'de ergste soort Hollywood-hypocriet' is. Johnny's rol in de grote studiofilm zou hem 'volledige rehabiliteren' in de filmindustrie. ,,Ze keurt gedrag goed dat ze luidkeels zou afkeuren op sociale media als dezelfde beslissing gemaakt zou worden door een mannelijke filmbaas."