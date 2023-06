Johnny Depp is niets minder dan een attractie op Pinkpop

Het met een Jamaicaans mutsje versierde hoofd van Johnny Depp hoeft maar even te verschijnen op een van de grote beeldschermen naast het hoofdpodium, of het gegil barst los. De 60-jarige acteur maakt in Landgraaf deel uit van een troep rockveteranen, met naast hem Alice Cooper (75) en gitarist Joe Perry (72), bekend van Aerosmith. Ze treden op onder de naam Hollywood Vampires, maar er is maar één vampier waarvoor het publiek lijkt te zijn gekomen.



Helemaal vooraan tegen het hek beweegt een jonge vrouw fanatiek mee, op haar hoofd een piratenhoed zoals captain Jack Sparrow (Depp dus) die droeg in de Pirates of the Caribbean-films. Vele fans die speciaal voor hem zijn gekomen, hebben bordjes bij zich. De één wil met Depp trouwen en heeft blijkbaar geen moeite met de slepende scheidingszaak met Amber Heard, de ander vraagt of Depp haar volgende tatoeage wil zetten.