Johnny de Mol terug naar SBS6

Bij SBS6 gaat Johnny de Mol jaarlijks meerdere en uiteenlopende programma's presenteren zoals een grote studioshow, een muziekprogramma en een nieuwe variant op het thema van Johnny's programma SynDROOM. Met dit programma won hij in 2015 de Gouden Televizier-Ring.

Waar is de Mol?

Johnny's overstap naar het tv-bedrijf van zijn vader betekent ook de comeback van het programma Waar is de Mol?, dat van 2008 tot en met 2013 te zien was bij Veronica en SBS6.

"Ik heb hele fijne jaren bij RTL 4 achter de rug en ik ben dankbaar voor alle kansen die ik daar heb gekregen", zegt Johnny, die bij RTL onder meer Holland's Got Talent, Superkids en Johnny Into The Wild presenteerde. Hij neemt later dit jaar afscheid van RTL met de nieuwe vrijdagavondshow The Talent Project, een nieuwe talentenjacht die hij samen met Yolanthe Sneijder-Cabau presenteert.

'Nieuwe energie'

Johnny de Mol: ,,Bij de SBS-zenders ben ik niet alleen mijn carrière als presentator begonnen, ik ervaar er ook een nieuwe energie. De kans kwam voorbij om terug te komen en een aantal prachtige projecten op te pakken, en die grijp ik graag met beide handen aan."

Directeur Remco van Leen van Talpa TV reageert met: ,,Johnny is kenmerkend voor waar we met SBS6 naartoe willen. Bij hem kun je vrolijkheid maar ook serieuze gesprekken en mooie verhalen verwachten. Hij is maatschappelijk betrokken en voelt aan wat er leeft in het land, maar hij is ook helemaal zichzelf in de spotlight van de grote tv-studio."