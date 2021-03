Johnny de Mol: 'Ik leerde mijn vader pas op latere leeftijd kennen’

In de serie gaat de sterrenfotograaf in zijn fotostudio in gesprek met BN’ers over hun carrière aan de hand van zijn archief. Johnny de Mol en William Rutten kennen elkaar ondertussen al zo’n 21 jaar en raakten bevriend nog voor Johnny bekend werd in de mediawereld. Het duurt daarom ook niet lang voordat het duo flink de diepte in duikt en het heeft over het verleden. Want, waar was de vader van Johnny in de eerste jaren van zijn leven? En hoe is het nu met de band van de twee?