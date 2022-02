John Williams schrikt van onthullingen Alfiya in Help, mijn man is klusser!: ‘Heel verdrietig’

Henk en Alfiya leerden elkaar in 2008 tijdens een vakantie kennen. De twee werden verliefd en besloten samen een toekomst op te bouwen. Ruim twee jaar geleden kocht Henk een twee-onder-een-kapwoning in Winschoten. Een klushuis weliswaar, maar dat zou volgens Henk geen probleem moeten zijn. Toch zat het stel na al die tijd nog steeds in een huis dat vrijwel niet bewoonbaar was. Presentator John Williams zag het aan met lede ogen, maar stond helemaal perplex toen bleek dat de kattenkamer wél van alle gemakken voorzien was.



Waarom had Alfiya zich nooit uitgesproken tegen haar man, vroeg Williams zich af tijdens zijn bezoek. Een pijnlijke onthulling volgde. ,,Ik kom uit een ander land. Misschien mogen vrouwen hier wel zitten en huilen en klagen over hun man, in Rusland heb je een gebrek aan mannen”, legde Alfiya uit, die bekende een masker te dragen. ,,Ik kan niet zeggen dat ik wegga, want dan komt er over twee dagen een andere vrouw.” Bovendien had Alfiya geen rijbewijs. ,,Moet ik op de fiets naar het vliegveld? Dat kan ook niet. Daarom zit ik hier heel vrolijk.”