John van den Heuvel moet snel weg vanwege zijn veiligheid, maar daarna kwam doodleuk Frank Masmeijer aan tafel

Oranje Franje Máxima’s avondjurk vol kralen kwam uit Pakistan en daar was het land maar wat trots op

Máxima’s jurk is groot nieuws in Pakistan, Catherine introduceerde een blazer van Zara en dan dook er ook nog een felgele jurk met veren op. Josine Droogendijk, Nederlands bekendste Máxima-kenner, bespreekt in deze nieuwe aflevering van Oranje Franje de koninklijke mode van de afgelopen week.