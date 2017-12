John Mayer met acute blindedarmontsteking in ziekenhuis

Jan Versteegh vader: 'Voorlopig geen tweede'

21:27 In Jan wordt vader gaat presentator Jan Versteegh op zoek naar een nieuwe sensatie in zijn bestaan: het vaderschap. Jan Versteegh is sinds 13 oktober vader van ‘een prachtig meisje’ en de aanloop naar de geboorte van Lulu Keesje inspireerde hem om een vierdelige reeks te maken over het aanstaande vaderschap.