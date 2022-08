John Farnham in ziekenhuis opgenomen na kankerdiagnose

De zanger, die vooral bekend is van zijn nummer You’re the Voice, schreef in de verklaring dat hij dankbaar is dat hij de beste specialistische gezondheidszorg heeft in Victoria. ‘Een kankerdiagnose is iets waar zo veel mensen elke dag mee worden geconfronteerd en talloze anderen hebben dit pad voor mij bewandeld’, schreef Farnham verder. De familie maakte geen details bekend over de ziekte en vroeg verder om privacy.



De Australische premier Anthony Albanese heeft ook gereageerd op het nieuws. ,,Alle Australiërs houden van John Farnham en we wensen hem en zijn familie het allerbeste op dit moment”, zei Albanese dinsdag tijdens een mediaconferentie in Canberra. ,,John Farnham is en blijft een geweldige Australiër. Hij heeft niet alleen de Australiërs gedurende vele decennia vermaakt, hij heeft ook een bijdrage geleverd aan de natie.”