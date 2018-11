John de Mol voert lijst schatrijke BN'ers aan in Quote 500

Vegeta­risch eethuis in Bangkok serveerde mensen­vlees

7:31 De politie van de Thaise stad Bangkok is naarstig op zoek naar de eigenaar van een vegetarisch restaurant waar mensenvlees door het eten bleek gemengd. Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat het vlees in de noodles van de 61-jarige Prasit Inpathom is: een vaste klant van het eethuis in de buitenwijk Lat Krabang.