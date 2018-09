John de Mol licht tipje van de sluier op over zendertoekomst The Voice

,,Als er genoeg talent is, komt The Voice Senior terug." Dat heeft producent John de Mol gisteren verteld in RTL Late Night met Twan Huys . Maar op welke zender de talentenjacht straks te zien zal zijn, wil De Mol niet vertellen. ,,Er lopen nu gesprekken over de toekomst."

De Mol, die gisteren op RTL 4 bij Twan Huys aan tafel zat in een talkshow volledig gewijd aan de uitslag van de RTL 4-talentenjacht The Voice Senior, zei het volgende over een eventuele zenderwisseling voor de The Voice, The Voice Kids en The Voice Senior:

,,Er doen allerlei verhalen de ronde. Er is een relatie met RTL, en binnen die relatie zijn wij op dit moment aan het praten over onze toekomstige relatie. Want er is natuurlijk wel wat veranderd, dat is duidelijk voor iedereen. Ik ben behalve televisieproducent nu ook iemand die drie tv-zenders heeft. En daar wil je natuurlijk ook een aantal goede programma's naar toe brengen. Maar er zijn ook bepaalde afspraken die we gaan respecteren. Want afspraken zijn er om nagekomen te worden. We gaan nu samen bekijken hoe dat er uit gaat zien.

Wanneer er uitsluitsel komt of het The Voice-trio te zien zal zijn op De Mol's SBS, Veronica, Net 5, of dat het bij RTL 4 blijft, is niet bekend.