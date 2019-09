Johan Vlemmix krijgt eigen roast

Martijn Krabbé getrouwd met Deborah: ‘Lang leve de liefde’

16:38 Martijn Krabbé (51) is vandaag getrouwd. Dat laat de televisiepresentator vandaag zelf weten via Instagram. Hij deelt een foto met zijn kersverse vrouw Deborah. Het stel gaf elkaar het jawoord in Parc Broekhuizen in Leersum.