Johan Derksen wil onder anderen Henk Westbroek als stamgast in dagelijkse talkshow

Het is de bedoeling dat de nieuwe talkshow vanaf januari elke werkdag te zien is bij SBS 6. Volgens Derksen wordt het trio dat nu op maandag en vrijdag Veronica Inside maakt, dagelijks aangevuld met elke keer een andere gast. Hij zegt dat Leonie ter Braak, Merel Westrik en Özcan Akyol zijn benaderd door Talpa.



,,Voor Leonie en Merel is dat gemakkelijker, zij werken al bij Talpa”, aldus Derksen. Desgevraagd zegt Özcan Akyol over het aanbod na te denken. ,,En het liefst zou ik Sven Kockelmann er ook bij hebben’’, zegt Derksen. ,,De beste die je kunt bedenken, maar ja, die ligt vast hè.” Kockelmann is een gezicht van omroep KRO-NCRV.



Zoals het er nu uitziet, zal maandag 23 december de laatste uitzending zijn van Veronica Inside. Daarna gaan Genee, Van der Gijp en Derksen zich richten op het dagelijkse praatprogramma dat tussen 21.30 en 22.30 uur op SBS 6 wordt uitgezonden. De 72-jarige nestor van het stel gaf eerder al aan alleen door te willen bij een dagelijkse uitzending, omdat hij ‘dat gelul zat was’.



Overigens verschijnt het trio komend seizoen ook in de tweede reeks van Marble Mania, stelt Derksen. ,,In november zijn de opnames. John de Mol heeft ons gevraagd en ach, die man betaalt ons een godsvermogen. Dan kan ik me wel een uurtje voor lul laten zetten bij deze knikkershow.”