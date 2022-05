Johan Derksen genomineerd voor Online Radio Award 2022

Met video Emotionele Amber Heard tijdens getuigenis: ‘Ik wist niet of de fles die hij in me stopte gebroken was’

Amber Heard heeft donderdag in de rechtbank weer verschillende voorbeelden gegeven van vermeend gewelddadig gedrag van haar ex-man Johnny Depp. Zo was de acteur volgens haar agressief omdat hij jaloers was toen ze in 2014 samen met James Franco een film opnam. En vertelde ze een schokkend verhaal over misbruik door Depp met een fles.

6 mei