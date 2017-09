Johan Derksen fileert eigen werkgever RTL: Het is gewoon slecht

Johan Derksen moest vanavond in Voetbal Inside bekennen niet alle wedstrijden in de KNVB-beker te hebben gekeken. Reden? Na de rumoer die over RTL was ontstaan, wilde hij zien wat er op de hoofdzender te zien was. ,,Angela de Jong had een werkelijk vernietigende column geschreven over het niveau van de programma’s van RTL, waar geen speld tussen te krijgen was. En toen ik gekeken had, dacht ik: Ja ik begrijp waarom die mevrouw dat geschreven heeft. Het is gewoon slecht."



Daarop probeerde presentator Wilfred Genee in te grijpen: ,,Het gaat wel heel ver om dat meteen zo te stellen." Derksen gaat onverstoord door: ,,Het heeft met smaak te maken. Ik zit net naar de tv te kijken. Vanavond op RTL4: Humberto en daarna Nick en Simon. Nou dan ga ik nog liever naaktzwemmen in het bos. Ik heb die muziekquiz van Humberto gezien. Die mevrouw schreef dat Humberto niet echt is, nou dat klopt! Alles is gemaakt aan die man. En al die bekende Nederlanders die daar aanschuiven, die zijn met hetzelfde sop overgoten en zitten zich ook aan te stellen. Het zijn volwassen mensen die zich gedragen als kleuters."



Vervolgens richt hij zijn pijlen op de aanwezigheid van Ronald Molendijk bij RTL Boulevard. ,,Zit ik mij weken te ergeren aan een geweldige lul in RTL Boulevard en dan lees ik in de krant dat hij er zit omdat hij een boezemvriend is van de zenderbaas van RTL4. Als dat je reden is! Wilfred, jij zit hier toch ook niet omdat jij de boezemvriend bent van de baas van RTL?"