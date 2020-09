Johan Derksen en Sylvana Simons te gast in nieuw seizoen Waar is de Mol?

,,Ons land, de plek die we thuis noemen, is extra belangrijk geworden in deze tijd. En ook daar valt nog verrassend veel te ontdekken. Je hoeft niet altijd ver te reizen om iets nieuws te zien; vaak ligt de verbazing gewoon om de hoek", vertelt de 41-jarige presentator over het komende seizoen.



Zo neemt Johan Derksen de kijkers mee naar zijn favoriete provincie: Drenthe. De reis start in Johans woonplaats Grolloo en leidt via een brommertocht langs z'n ouderlijk huis en jeugdvoetbalclub, de Hunebed Highway en een rondje over het circuit van Assen naar een gevangeniscel in Veenhuizen. Derksen was al eerder te gast in het programma Waar is de Mol? en liet toen zelfs een tatoeage zetten tijdens hun reis door Texas. ,,Mijn vrouw wist niet wat ze zag”, zei hij daar toen over. ,,Ik ben helemaal niet van de tattoo’s, maar die kleine De Mol heeft me zo gek gekregen.”



Met politica Sylvana Simons gaat De Mol Noord-Holland verkennen, de provincie waar Simons als baby met haar ouders woonde, toen ze vanuit Suriname naar Nederland kwam. Naast Derksen en Simons zijn ook Gordon en Sergio Herman het komende seizoen te gast. De overige deelnemers worden op een later moment bekendgemaakt.