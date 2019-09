Johan Derksen: Dat gehuil in Beste Zangers, weerzinwekkend!

Johan Derksen was de afgelopen maand amper te bereiken. ,,Repeteren, oefenen, heen en weer rijden. Ik verbind mijn naam aan deze toer. Ik heb ook de nummers en muzikanten uitgezocht - die moet je nooit laten aanrommelen. Maar we zijn er klaar voor.”



Zaterdag in Barendrecht is de première van The Sound of The Blues & Americana, de derde muziektour van Derksen. ,,Ik wilde er eigenlijk mee stoppen, maar kreeg een telefoontje dat 85 schouwburgen mij blind hadden geboekt. Ben ik als de sodemieter muzikanten bij elkaar gaan zoeken. Dat is redelijk gelukt.”



En dus biedt Derksen na zijn Nederpop en bluestour dit keer een blues & Americana tour. Met onder anderen de Amerkanen (Malford Milligan, Di Reed) de Brit Sean Webster, de vertrouwde namen als Erwin Java en Roel Spanjers en Hilde Vos, bekend van The Voice of Holland. ,,Ruim 85 procent van de kaarten is al weg.”



Vanwaar toch die belangstelling?

,,Oudere jongeren hebben geld. Kijk naar het succes van MAX. Ik voel er zelf niets voor om met vrouw en caravan in colonne naar Kroatië te rijden en daar te gaan jeu de boulen. Er is gewoon een groep die dat rock ’n roll-gevoel heeft. Dat komt er een of andere lul uit een ordinair talkshowtje en de schouwburgen zitten vol. Ik bewijs dat er een gat in de markt is voor volwassen popmuziek.”