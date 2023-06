Jochem Myjer zet speellijst nieuwe show online, website meteen overbelast

De website van Jochem Myjer was vrijdagmiddag iets na 13.00 uur onbereikbaar, nadat de komiek zijn nieuwe speellijst voor komend seizoen had gepubliceerd. Een woordvoerder van impresariaat De Keet bevestigt dat dit komt door het ‘enorme aantal mensen dat de website probeerde te bereiken’.

De Keet had al rekening gehouden met een grote toestroom na de publicatie van de lijst. ,,We hadden extra servers ingezet, maar deze vraag hadden we niet voorspeld”, stelt de woordvoerder. Het is nog niet bekend hoeveel mensen precies de speellijst probeerden te bereiken. Het impresariaat hoopt de problemen op korte termijn te verhelpen.

De 46-jarige komiek was de afgelopen vijf jaar niet in het theater te zien. Hij plaatste vrijdagmiddag de speellijst voor de try-outs van komend seizoen. Het gaat om 65 voorstellingen waarvoor enkele tienduizenden kaarten beschikbaar zijn. Myjer speelt zijn show Net alsof tussen september en juni twee keer per week.

De kaartverkoop voor de voorstellingen gaat 30 juni om 13.00 uur van start. De verkoop loopt grotendeels via het platform Djebber. Hierdoor zijn digitale kaarten niet door te verkopen. Ook Djebber is voorbereid op een stormloop op kaarten, laat een woordvoerder van impresariaat De Keet weten.

De speellijst van 2023-2024 bestaat in principe uit try-outs. Het is nog niet bekend wanneer de première van de show plaatsvindt. Myjer zal ook in het seizoen 2024-2025 met zijn voorstelling blijven toeren.

Het is de eerste voorstelling van Myjer sinds zijn bejubelde show Adem in, adem uit, die hij tussen 2016 en 2019 speelde. Het thema van de nieuwe voorstelling wordt ‘samen’, vertelde Myjer eerder in een interview. ,,Er is een enorme polarisatie in de samenleving. Terwijl je samen altijd sterker dan alleen bent. Dat zag ik in coronatijd ook in de maatschappij. Je las allemaal rotdingen in de kranten. Maar op heel klein niveau zat toch iedereen boodschapjes voor de buurvrouw te halen.”

Myjer onderging in 2011 een risicovolle operatie nadat een tumor in zijn ruggenmerg was ontdekt. Sindsdien heeft hij minder energie en moet hij bewuster met zijn tijd omgaan. Daarom speelt hij maar twee keer per week.

