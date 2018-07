Joaquin Phoenix is de nieuwe Joker

Joaquin Phoenix gaat The Joker spelen in een nieuwe film over de filmschurk. Na maandenlange geruchten over het project is dat nu officieel bekendgemaakt, meldt The Hollywood Reporter . De acteur werd al een tijdje aan de rol gelinkt.

De opnamen voor de Joker-film gaan in september van start in New York. Het budget ligt rond de 55 miljoen dollar. Emma Tillinger Koskoff en Richard Baratta, beiden bekend van The Wolf of Wall Street, zijn producent en uitvoerend producent. Regisseur Todd Phillips schreef het scenario samen met Scott Silver. De film zal gaan over het ontstaan van The Joker.

Er gingen al maanden geruchten over de Joker-film en de rol die Joaquin Phoenix daarin zou vertolken. De acteur heeft echter nooit gereageerd op de geruchten. Wel vertelde Phoenix hoe hij, mocht hij de kans krijgen, de filmschurk zou portretteren. Ook zei hij dat het juist bij dit soort personages geen probleem is als meerdere acteurs ze spelen. Zo zal Jared Leto ook The Joker gaan spelen. Over dat project is nog niet zo heel veel bekend.