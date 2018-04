Jimmy Kimmel door het stof na grappen over First Lady

Film Patser met Ali B trekt half miljoen bezoekers

8 april De Vlaams-Nederlandse film Patser met Ali B en Matteo Simoni in de hoofdrollen is de grens van 500.000 bioscoopbezoekers gepasseerd. Ruim 350.000 Vlamingen bezochten de film van het regisseurs Adil el Arbi en Bilall Fallah. In Nederland trok de film 100.000 bezoekers en in Frankrijk staat de teller op 50.000.