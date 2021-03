Jim Deddes: Met Harco het theater in zou leuk zijn

Recensie De heldinnen in Raya and the Last Dragon kunnen mannen missen als kiespijn

5 maart Disneyanimatie wordt vaak een hoop kitsch, zoetigheid en wijzende vingertjes verweten. De blauwdruk, in 1937 gelegd met Snow White and the Seven Dwarfs, is nog altijd zichtbaar. Toch - dat mag óók eens gezegd worden - is de studio altijd dapper met zijn tijd meegegaan. Het enerverende Raya and the Last Dragon, nu te zien op streamingdienst Disney+, is daar een perfect voorbeeld van.